Известная модель Эмили Ратаковски в необычном купальнике с ракушками показала смелый образ
Модель Эмили Ратаковски считается одной из самых популярных супермоделей. Сейчас девушка целиком и полностью посвящает себя теме беременности, ведь готовится стать мамой. Поклонники в свою очередь активно публикуют ранние фото звезды, которые были сделаны во время последних фотосессий знаменитости в бикини.
Плоский живот и тонкая талия при наличии пышных форм — фигура Эмили для многих является настоящим эталоном. Как видно на снимке, Ратаковски с легкостью показывает себя в самых разных купальниках и подчеркивает привлекательные формы без смущения.
В простом купальнике с ракушками на пикантных местах модель восхитила сеть благодаря удивительно стройной фигуре. Ратаковски не скрывает, что ей действительно повезло с генами. Однако это не значит, что модель никак не контролирует свой рацион.
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«Ты чудесная женщина, вау; у нее нет абсолютно никакого стыда. Обычное лицо; Я действительно не хочу видеть твои формы, я завидую; Оглушающий образ; Она похожа на @kendalljenner @ llunde11; Она похожа на Кендалл Дженнер 😍; мы все это видели; формы заставляют мужчин терять контроль XD».
Отметим, сейчас Эмили редко показывает смелые образы и удивляет публику жаркими кадрами в социальных сетях. Все дело в том, что Ратаковски вместе с супругом ожидает скорого появления на свет первенца. Поэтому на фан-аккаунтах поклонники супермодели решили делиться ее лучшими образами, в том числе и повседневными.
Как видно на снимке, даже без макияжа, укладки и эпатажных нарядов Эмили выглядит превосходно, а ее фигуре действительно можно позавидовать. В крошечном купальнике и специальным пижамным шортам в тон, Ратаковски смогла подчеркнуть удивительную стройность своей фигуры.
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