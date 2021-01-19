Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как отдыхает

Красотка без стеснения выставляет напоказ свои формы, пишет Politeka.net. Практически каждый образ вызывает у поклонников восторг.

Сейчас красотка беременная, но пользователи сети вспоминают ее старые образы. Так, в фан-страничке появился снимок, на котором Ратаковски позирует в синем купальнике в белый горошек.

Модель блеснула пышной грудью крупным планом, казалось, ей слишком тесно под лоскутками ткани, и она пыталась из них выскочить.

Звезда собрала волосы сзади, блеснув красивыми серьгами и цепочкой на шее.

В руках модель держала бокал, видимо, с вином и устрицу. Красотка пристально смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

На втором кадре модель похвасталась фигурой в полный рост.

За шесть часов пост собрал несколько десятков лайков и мало комментариев, ведь группа только стала набирать популярность.

"Обжигаешь, детка", - написал один из поклонников.

Отметим, Эмили Ратаковски однажды призналась, что ей повезло с метаболизмом. Звезда говорит, что каждое утро ходит в кофейню и позволяет себе съесть вместе с черным кофе печенье.

Модель также не может жить без мяса. По словам красотки, ее организм нуждается в железе, поэтому она не может есть исключительно салаты.

Также знаменитость рассказала, что поддерживает себя в хорошей форме, благодаря тренировкам. Даже когда она сильно устала, все равно каждый вечер либо совершает прогулку, либо занимается йогой.

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