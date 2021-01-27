Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как ужинает и наслаждается отдыхом по вечерам
Эмили Ратаковски находится на восьмом месяце беременности и активно показывает необычные фото на своей странице в Инстаграм. Звезда не только подчеркивает свою красоту обтягивающими нарядами, но и не собирается скрывать достоинства от публики. К примеру, недавно Ратаковски отправилась на свидание с мужем и блеснула бюстов алом наряде.
В этот раз на фан-аккаунте показали стильный снимок с ужинающей моделью. Эмили позировала за столиком, показывая вкусные блинчики со сметаной. При этом Ратаковски для похода в ресторан выбрала необычный наряд пудрового оттенка с довольно тесным декольте, которое совсем не скрыло ее бюст.
Как можно заметить, сейчас супермодель ни в чем себе не отказывает и с легкостью демонстрирует, как наслаждается жизнью. Похоже, изменилась не только фигура Эмили, но и ее вкусы, ведь теперь ей не приходится соблюдать слишком строгий рацион.
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«Приятного аппетита😍 принцесса; Люблю кадры еды, всегда веселые 😂; приятно и жарко, вкусные блинчики; Спокойной ночи 💤🌙; так мило выглядишь кукла; Безупречная👺; Какой фильтр она использует на этой картинке?; Вы разделили счет 50/50 с вашим мужчиной?; Картина счастья 😉; Обожаю эти красивые блины в ее платье🔥🔥».
Недавно звезда посетила одно мероприятие, на которое отправилась с супругом. Причем не обошлось без эффектного появления в облегающем наряде. Красное дизайнерское платье с лямкой на одно плечо не оставило поклонников равнодушными, ведь точно в таком наряде год назад Эмили засветилась во время отдыха с подругами.
На фан-аккаунтах решили сравнить одинаковые образы Ратаковски: до и во время беременности.
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