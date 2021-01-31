Модель Эмили Ратаковски умеет ошеломлять своими образами, примеряя самые смелые наряды
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски уже находится на последних месяцах беременности - совсем скоро модель, актриса и бизнесвумен родит своему мужу первенца.
Но фанаты горячей красотки не унывают и продолжают публиковать в Instagram архивные снимки, которые соблазняют сеть.
Всемирно известная модель год назад после череды красных дорожек и съемок решила взять перерыв и отправилась на райский отдых. Именно эти снимки нашли ее фанаты. На фоне пальм, морских волн и скал Ратаковски сделала яркие фото, которые сразу же вызвали “фурор в сети”.
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Так, во время отдыха на пляже актриса решила остановиться, чтобы сделать фото на фоне живописной местности. А именно - на белоснежном песке. Для прогулки по пляжу жгучая брюнетка выбрала закрытый черный купальник.
На втором снимке она переоделась и позировала в бикини с игривыми завязками, которые открывали обзор на ее декольте. Свой пляжный образ она дополнила соломенной шляпкой и золотистыми украшениями.
Пользователи сети засыпали ее внешний вид комплиментами: "Выглядит аппетитно", "Слишком прекрасна, чтобы быть реальной", "Единственная в своем роде красивая, которую всегда любят мои богини❤️❤️❤️❤️❤️", "Вкусный вкусный малыш", "Восторг ❤️", "Ух ты!!!! Это так круто, это лучшее! 😍".
Напомним, горячая Эмили Ратаковски избавилась от трусиков, придавшись искушению.
А еще Politeka писала, что Ратаковски без лифчика опасно приспустила пиджак с плеч.
Также Politeka сообщала, что горячая Ратаковски потянула за трусики, устроив шалости на пляже.