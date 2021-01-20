Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в необычных образах

На фото красотка позировала в красном кружевном белье, которое оказалось еще и прозрачным. Девушка дополнила образ чулками, а сидела возле кровати с белыми простынями. Волосы у Эмили остались распущенными, а образ Ратаковски дополнила ярким мейкапом. Снимок получился зажигательным и привлекающим, ведь девушка умеет себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Эмили уже была на пляже, стоя на коленках. Девушка добавила огня образу, потянув за трусики бикини вниз. Волосы у Ратаковски остались распущенными, а образ дополнила звезда прозрачной накидкой.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комментариями:

"Этот сладкий животик", "красиво-красиво, все это так красиво", "Великолепно, но я искренне надеюсь, что вы сейчас не путешествуете", "Провокация удалась", "Надеюсь, мы сможем увидеться".

Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски произвела фурор фото в одной сеточке.

Звезда сверкнула пышным бюстом и покорила его размерами. Большая грудь соблазнительно выпирала, и из сеточки выглядывало самое сокровенное, что нисколько не смущало красотку.

Напомним, охмелевшая Ратаковски показала, как получает наслаждение на пляже

А еще Politeka писала, что Ратаковски раскрыла секрет привлекательности, показав фигуру в новом образе

Также Politeka сообщала, что Ратаковски устроила беспредельный соблазн на пляже, забыв о лифчике



