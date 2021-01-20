Звезда показала себя во всей красе

Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сразила интересным образом в белье

Звезда пользуется своей стройной фигурой, как инструментом для заработка, пишет Politeka.net. Модель призналась, что делать откровенные снимки ее двигает не только желание похвастаться фигурой, но и хорошие деньги.

Поэтому откровенные снимки для звезды - нередкость, а поклонники всегда вспоминают ее фото в своих фан-аккаунтах.

Так, в этот раз звезда позировала в студии, забыв надеть лифчик. Модель приспустила жакет с плеч, сверкнув идеальным загаром, а также своим немаленьким бюстом.

Грудь звезды едва ли не оголилась полностью от неловкого движения, однако это нисколько не смущало Ратаковски.

Модель также была в белоснежных трусиках в горошек.

А завершил образ берет. Не меньше привлекала внимание прическа модели - светлые волосы и каре. Вероятно, красотка была в парике.

За час пост собрал всего несколько десятков лайков, ведь группа пока не особо популярная.

"Бесстыжая девчонка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски родилась в Лондоне. Своей невероятной внешностью красотка обязана родителям, ведь в них течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

По заверениям специалистов, звезда не увеличивала бюст, однако над лицом она поработала, посещая косметологов.

В частности, звезда изменила размер губ с помощью филлеров. Таким образом две губы стали более пропорциональны.

Напомним, раскрепощенная Ратаковски заставила глотать слюнки, появившись без лифчика

А еще Politeka писала, что Ратаковски бесстыже поиграла прелестями в одной тонкой сеточке

Также Politeka сообщала, что Ратаковски без белья ослепила своими драгоценностями, распахнув рубашку