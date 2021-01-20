Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сразила интересным образом в белье
Звезда пользуется своей стройной фигурой, как инструментом для заработка, пишет Politeka.net. Модель призналась, что делать откровенные снимки ее двигает не только желание похвастаться фигурой, но и хорошие деньги.
Поэтому откровенные снимки для звезды - нередкость, а поклонники всегда вспоминают ее фото в своих фан-аккаунтах.
Так, в этот раз звезда позировала в студии, забыв надеть лифчик. Модель приспустила жакет с плеч, сверкнув идеальным загаром, а также своим немаленьким бюстом.
Грудь звезды едва ли не оголилась полностью от неловкого движения, однако это нисколько не смущало Ратаковски.
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Модель также была в белоснежных трусиках в горошек.
А завершил образ берет. Не меньше привлекала внимание прическа модели - светлые волосы и каре. Вероятно, красотка была в парике.
За час пост собрал всего несколько десятков лайков, ведь группа пока не особо популярная.
"Бесстыжая девчонка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски родилась в Лондоне. Своей невероятной внешностью красотка обязана родителям, ведь в них течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.
По заверениям специалистов, звезда не увеличивала бюст, однако над лицом она поработала, посещая косметологов.
В частности, звезда изменила размер губ с помощью филлеров. Таким образом две губы стали более пропорциональны.
Напомним, раскрепощенная Ратаковски заставила глотать слюнки, появившись без лифчика
А еще Politeka писала, что Ратаковски бесстыже поиграла прелестями в одной тонкой сеточке
Также Politeka сообщала, что Ратаковски без белья ослепила своими драгоценностями, распахнув рубашку