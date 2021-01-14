Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски произвела фурор фото в одной сеточке
Звезда прославилась в качестве модели, которая никогда не стеснялась своего тела, пишет Politeka.net. Красотка без стыда демонстрирует формы в самых откровенных нарядах и даже иногда вовсе без них.
Смелые снимки навсегда остаются в сердцах поклонников, которые позже вспоминают их и публикуют в своих фан-аккаунтах.
В сети опубликовали снимок со звездой, надевшей на обнаженное тело тонкую сеточку.
Звезда сверкнула пышным бюстом и покорила его размерами. Большая грудь соблазнительно выпирала, и из сеточки выглядывало самое сокровенное, что нисколько не смущало красотку.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Тина Кароль случайно засветила лишнее на домашних кадрах с сыном, фанаты ликуют: "Нога Дана?"
Ксения Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание: "Мое тело уже полностью..."
Эллерт довел Мишину до истерики, что не показали зрителям «Холостячки»: «Всю группу на уши подняла»
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца: им восхищались миллионы, подробности
Эмили потянула за тонкую завязочку плавочек и посмотрела в камеру. Ее лицо озарила легкая улыбка, а взгляд был каким-то дерзким.
Поскольку группа только набирает популярность, фото не собрало много лайков и комментариев.
Пользователи сети все же написали много восторженных комментариев в сторону соблазнительницы.
"Достойна поцелуев", - написал один из пользователей сети.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски в одном из своих интервью рассказала, что участвовала в откровенных фотосессиях не только ради самовыражения, но и ради денег. Звезда отметила, что извлекает выгоду из своей внешности, работая моделью.
Красотка захотела прославиться в 20 лет, а после полученной славы она пожаловалась, что теперь люди считают ее лишь секс-символом, не видят у нее других способностей и не воспринимают всерьез ее разговоры о политике.
Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте