Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски произвела фурор фото в одной сеточке

Звезда прославилась в качестве модели, которая никогда не стеснялась своего тела, пишет Politeka.net. Красотка без стыда демонстрирует формы в самых откровенных нарядах и даже иногда вовсе без них.

Смелые снимки навсегда остаются в сердцах поклонников, которые позже вспоминают их и публикуют в своих фан-аккаунтах.

В сети опубликовали снимок со звездой, надевшей на обнаженное тело тонкую сеточку.

Звезда сверкнула пышным бюстом и покорила его размерами. Большая грудь соблазнительно выпирала, и из сеточки выглядывало самое сокровенное, что нисколько не смущало красотку.

Эмили потянула за тонкую завязочку плавочек и посмотрела в камеру. Ее лицо озарила легкая улыбка, а взгляд был каким-то дерзким.

Поскольку группа только набирает популярность, фото не собрало много лайков и комментариев.

Пользователи сети все же написали много восторженных комментариев в сторону соблазнительницы.

"Достойна поцелуев", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски в одном из своих интервью рассказала, что участвовала в откровенных фотосессиях не только ради самовыражения, но и ради денег. Звезда отметила, что извлекает выгоду из своей внешности, работая моделью.

Красотка захотела прославиться в 20 лет, а после полученной славы она пожаловалась, что теперь люди считают ее лишь секс-символом, не видят у нее других способностей и не воспринимают всерьез ее разговоры о политике.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте