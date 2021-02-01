Известная модель Эмили Ратаковски, показала себя в самом горячем образе

На фото Эмили позировала в прозрачном наряде и без белья. Девушка зашла в море по пояс, а волосы оставила распущенными, взявшись за них руками. Ратаковски смотрела в камеру и не стеснялась своих форм, хвастаясь изысканными изгибами. Кадр получился очень интересным и даже пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре модель лежала на деревянном мосту. Эмили была в прозрачном платье и без белья, частично показав бюст в декольте. Волосы у Ратаковски остались распущенными, а смотрела звезда в камеру.

Фанаты поставили десятки лайков и не писсали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Я люблю тебя, какая ты красивая", "Она красивая кошка", "ты мне нравишься здесь", "Кайли Дженнер похожа на тебя", "Ой, ты подмышки побрила? Больше не феминистка?", "В такую легко влюбиться", "Кендалл, когда ей 30", "Вы так восхищаете".

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