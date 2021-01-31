Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски умеет привлечь к себе внимание даже в одном лифчике

Сейчас модель находится в ожидании появления на свет первенца, поэтому не так часто публикует в сети новые фото и рассказывает о жизни. Однако на фан-аккаунтах пользователи сети Инстаграм с удовольствием показывают лучшие образы знаменитости и делятся яркими снимками.

В этот раз Эмили на фото покоряла дерзким образом в алом белье с тонкими черными кружевами сверху и на аккуратных бретельках. Как видно, Эмили несказанно повезло: природная худоба в ее теле парадоксальным образом сочетается с внушительным бюстом.

Примечательно, что в повседневной жизни Ратаковски практически никогда не носит лифчик, что придает ей пикантности. На улице ее можно заметить в кроп-топах, свободных рубашках и даже мужском пиджаке, под которым точно не будет белья.

Также не секрет, Эмили панически боится испортить волосы во время показов, поэтому не носит укладку и не пользуется стайлинговыми средствами по максимуму. Чтобы не получить выпадающих локонов в будущем, Ратаковски использует укладку только для съемок в модных глянцах.

Ранее на фото Ратаковски позировала с укороченным каре и челкой, благодаря чему заметно преобразилась:

«Ты самая красивая женщина на свете Вы вдохновили меня стать свободной женщиной 😍✨; Поздравляю🎉; Королева просто наша мечта, никто в глаза и не посмотрит; Поздравляю, ты это заслужила; А лифчика тоже нет, как всегда?; Первый ее такой смелый образ ☝🏻; Поздравления она оставила для нас❤; Она безумно очаровательна❤; Этот застенчивый взгляд…; Какая замечательная личность».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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