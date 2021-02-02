Фанати будуть в захваті

Відома американська модель Кім Кардашьян заінтригувала фанатом несподіваним фото

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, Кім Кардашьян вирішила влаштувати фотосесію зі своїми подружками-красунями.

На першому знімку, опублікованому в Instagram Stories, Кім Кардашьян в спортивних штанях і футболці розсунула ніжки, спокусливо дивлячись в об'єктив фотоапарата.

На другому знімку популярна модель вже вляглася з подружками-красунями на підлогу. Щоб додати хоч трохи епатажу, Кім Кардашьян пограла губками, вип'ятивши їх вперед.

Одна з подружок-красунь в сукні персикового кольору ніжно дивилася на фотографа, а інша повторила жест Кім Кардашьян і теж вип'ятила пишні губи вперед.

Раніше ми показували, як виглядала Кім Кардашьян до того, як стала популярною.

Зірка вирішила показати себе до всіх маніпуляцій, опублікувавши знімок в Instagram.

Кадр датується 1996 роком. 16-річна Кім позувала в блакитній футболочці і синій міні-спідниці. Дві заколочки в волоссі стали відмінним завершенням настільки невигадливого образу.

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