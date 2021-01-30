Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян покорила своим соблазном на пляже
Известная брюнетка пленила миллионы поклонников своими идеальными формами, передает Politeka.net.
Звезда соблазнила формами на пляже. Ким надела топ с длинными рукавами, который прикрыл руки и плечи от палящего солнца.
Модель была мокрой после купания, сквозь топ пробивался пышный бюст в купальнике. Кроме того, ткань красиво оплела тонкую талию, а длина топика позволила полюбоваться красивым плоским животиком звезды.
Также Ким была в вязаных плавочках, держащихся на маленьких веревочках.
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Изгибы поражали своей красотой, ведь именно благодаря им Кардашьян завоевала всеобщую любовь.
Завершили образ различные аксессуары, в том числе, стильные очки.
Позади звезды открывался красивый вид на океан.
За несколько часов пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки много приятных сообщений.
"Возьми меня к себе, красотка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян хотя и делала несколько пластических операций, чтобы ее формами восхищались, однако она также и занимается спортом.
Тренера звезды, Мелисса Алькантара, рассказала, что Ким стала тренироваться только после родов, чтобы подтянуть тело.
Особое внимание модель уделяет трем частям тела: ногам, ягодицам и животу. Также она всегда тренируется с утяжелителями.
Благодаря занятиям у Ким подтянулись живот, а ягодицы стали более упругими.
Напомним, что Ким Кардашьян сверкнула всем, что принято скрывать, в прозрачном топе без белья: "Блаженство".
А еще Politeka писала, что знойная Ким Кардашьян едва уместила притягательные формы в тесный кожаный наряд, покорив изгибами: "Скучаю по...".
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