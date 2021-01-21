Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян сверкнула самым интимным
Звезда любит поиграть с фантазиями мужчин, демонстрируя формы без всякого стеснения, пишет Politeka.net.
В этот раз Ким решила не надевать белья под полупрозрачный топик. Красотка сверкнула самыми пикантными деталями в вязаной кофте с декольте до пупка.
Откровенный наряд напоминал сеточку, из-за которой ничего не удавалось скрыть.
Пышный бюст соблазнительно выглядывал из-под сеточки, едва не выпрыгивая наружу.
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Также модель надела синие брючки с такой же сетчатой вставкой, как и топ.
Кардашьян распустила волосы и сделала свой фирменный макияж с акцентом на глаза.
За три часа пост собрал более 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятных сообщений, ведь ее формы и фигура в целом достойны всех похвал.
"Блаженство", - написал один из поклонников.
Стоит отметить, что данный снимок был обнародован в фан-группе Ким, которая только набирает популярность.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян сделала несколько пластических операций, а также колет себе "ботокс".
Специалисты заметили также в ее лице филлеры, и гель в носогубной складке. Также модель сделала себе плазмолифтинг (омоложение с помощью инъекций плазмы собственной крови).
Регулярно делать указанные процедуры Кардашьян стала после 26-27 лет.
Сейчас кожа модели хоть и стала гладкой, свежей и отдохнувшей, но все же следы вмешательств слишком заметны.
Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"
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