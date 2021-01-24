Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян выставила свои ягодицы в интересной позе

Модель сделала пластические операции, подкорректировав, в том числе и форму ягодиц, пишет Politeka.net. Пятая точка Ким стала знаменитой и теперь она с гордостью ее демонстрирует.

Поклонники решили вспомнить один из неоднозначных образов звезды в своей фан-страничке.

На снимке модель предстала в светлой шубке и трусиках телесного цвета. Звезда надела длинные чулки, которые обтянули ее ножки, а сапожки на шпильках прекрасно удлинили конечности.

Модель распустила светлые волосы, что для нее было необычно, ведь на самом деле Ким - брюнетка.

Больше всего привлекла внимание поза знаменитости - она была, можно сказать, смешной.

Звезда встала на четвереньки, испачкавшись в грязи, и выпятила назад свою гордость.

За некоторое время пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили не только дерзкий образ Кардашьян, но и ее откровенную позу. Люди написали модели много приятного.

"Просто нет слов, какая шикарная, красивая девушка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян не только увлекается "уколами красоты" и делает пластические операции, но также использует много средств для поддержания своей молодости.

Кроме того, чтобы выглядеть более эффектно, модель подчеркивает свою красоту макияжем.

Звезда рассказала, что предпочитает помаду и блеск, оттенки которых выбирает чуть ярче естественного цвета губ.

А с яркими цветами на коже нужно быть осторожными, если на коже есть несовершенства.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"

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