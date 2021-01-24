Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян выставила свои ягодицы в интересной позе
Модель сделала пластические операции, подкорректировав, в том числе и форму ягодиц, пишет Politeka.net. Пятая точка Ким стала знаменитой и теперь она с гордостью ее демонстрирует.
Поклонники решили вспомнить один из неоднозначных образов звезды в своей фан-страничке.
На снимке модель предстала в светлой шубке и трусиках телесного цвета. Звезда надела длинные чулки, которые обтянули ее ножки, а сапожки на шпильках прекрасно удлинили конечности.
Модель распустила светлые волосы, что для нее было необычно, ведь на самом деле Ким - брюнетка.
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Больше всего привлекла внимание поза знаменитости - она была, можно сказать, смешной.
Звезда встала на четвереньки, испачкавшись в грязи, и выпятила назад свою гордость.
За некоторое время пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети оценили не только дерзкий образ Кардашьян, но и ее откровенную позу. Люди написали модели много приятного.
"Просто нет слов, какая шикарная, красивая девушка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян не только увлекается "уколами красоты" и делает пластические операции, но также использует много средств для поддержания своей молодости.
Кроме того, чтобы выглядеть более эффектно, модель подчеркивает свою красоту макияжем.
Звезда рассказала, что предпочитает помаду и блеск, оттенки которых выбирает чуть ярче естественного цвета губ.
А с яркими цветами на коже нужно быть осторожными, если на коже есть несовершенства.
Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"
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