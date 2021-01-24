Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала роскошный образ в кожаном мини
Звезда поделилась эффектным кадром на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Как и многие, Ким устала от ограничительных мер, связанных с китайским вирусом. Так, красотка пожаловалась на то, что ей давно не приходилось наряжаться для появления на светских мероприятиях.
Кардашьян решила вспомнить, как все было раньше, и поделилась снимком, на котором позирует по дороге на одно из таких мероприятий. Для появления на нем модель выбрала весьма запоминающийся образ. На ней короткое черное платье под кожу с открытыми плечами и глубоким декольте, а также длинный кожаный плащ. Дополняют образ серебристые туфли и тугая коса красотки.
«Скучаю по нарядам», - написала знаменитость.
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Ее поклонники не смогли сдержать восторга от рокового образа Ким.
«Восхитительная», «Такая роскошная», «Платье мечты», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ким показала себя в серебряном комбинезоне, сидя на сердце.
Модель была без белья, зато с большим декольте. Волосы у Ким остались распущенными, а смотрела модель прямо в объектив камеры. Девушка еще показала аналогичный образ, но в золотом наряде.
Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом.
А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини.
Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян показала невероятные изгибы в черном латексе.