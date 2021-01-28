Звезда показала себя во всей красе

Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян соблазнила формами в серебристом купальнике

Модель прославилась на весь мир благодаря своим сочным формам, передает Politeka.net. В этот раз обжигающая красотка блеснула формами в обтягивающем купальнике.

На снимке, опубликованном в фан-группе, Ким предстала в блестящем купальнике. Тонкая ткань обтянула сочную грудь и тонкую талию, а также оголились аппетитные ягодицы Кардашьян. Подкаченные ножки привлекали внимание.

Возвращаясь к бюсту, казалось, он пытается выставиться из нескромного декольте и выпасть наружу. Грудь смотрелась очень эффектно завораживая загаром, как и остальное тело Кардашьян.

Звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы, ее глаза были подчеркнуты темными тенями, делая взгляд глубоким.

В таком виде звезда позировала на проволоках, подчеркивая металлический оттенок своего купальника.

За 10 часов публикация собрала несколько сотен лайков и немного комментариев, ведь группа только набирает популярность.

"Вау, прекрасная!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян отрицает вмешательства пластических хирургов. Однако эксперты сходятся во мнении, что модель все же делала пластику ягодиц.

Вероятно, звезда сделала липосакцию, при которой абдоминальный жир с живота закачивается в ягодицы. Таким образом, талия брюнетки стала тоньше, а ягодицы наоборот - объемнее. В результате сейчас у звезды фигура в форме песочных часов, которая прославила ее на весь мир.

Напомним, что Ким Кардашьян сверкнула всем, что принято скрывать, в прозрачном топе без белья: "Блаженство".

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