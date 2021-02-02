Фанаты будут в восторге

Известная американская модель Ким Кардашьян заинтриговала фанатом неожиданным фото

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, Ким Кардашьян решила устроить фотосессию со своими подружками-красотками.

На первом снимке, опубликованном в Instagram Stories, Ким Кардашьян в спортивных штанах и футболке раздвинула ножки, соблазнительно глядя в объектив фотоаппарата.

На втором снимке популярная модель уже улеглась с подружками-красотками на пол. Чтобы добавить хоть немного эпатажа, Ким Кардашьян поиграла губками, выпятив их вперед.

Одна из подружек-красоток в платье персикового цвета нежно смотрела на фотографа, а другая повторила жест Ким Кардашьян и тоже выпятила пышные губы вперед.

Ранее мы показывали, как выглядела Ким Кардашьян до того, как стала популярной.

Звезда решила показать себя до всех манипуляций, опубликовав снимок в Инстаграм.

Кадр датируется 1996 годом. 16-летняя ким позировала в голубой футболочке и синей мини-юбке. Две заколочки в волосах стали отличным завершением столь незатейливого образа.

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