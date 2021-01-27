Она знает, как порадовать фанатов

Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впечатлила новым модным луком

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Как известно, пышнотелая красотка славится любовью к эпатажным и весьма откровенным образам. На этот раз Ким решила продемонстрировать свою внутреннюю «хищницу», примерив наряд с необычным принтом.

Так, на фото модель позирует в топе без бретелек, стилизованным под змеиную кожу. Тесный наряд стянул талию красотки, а также приподнял ее грудь, сделав фигуру Кардашьян еще более соблазнительной.

Под такой неординарный топ Ким подобрала и соответствующую мини-юбку голубого цвета и со «змеиной» фактурой.

На фото красотка сидит в огромном кресле, слегка приподнимаясь на руках.

Дополняет ее образ кокетливая прическа из двух невысоких хвостиков.

Поклонники звезды пришли в восторг от ее образа.

«Второй такой нет», «Ким, это не твое лицо», «Слишком красивая, чтобы быть правдой», «Если это недавнее фото, ты выглядишь замечательно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян впечатлила видом в серебристом комбинезоне. Костюм подчеркнул выдающиеся формы пышной звезды. Волосы Кардашьян собрала в хвост, который придал образу особого шарма.

Напомним, Ким Кардашьян аппетитно повиляла бедрами, сбросив все лишнее на пляже: "Безупречная!".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в жарком мини слетела с катушек, устроив безумные игры с тортом: «Сладкая девочка».

Также Politeka писала, что знойная Ким Кардашьян едва уместила притягательные формы в тесный кожаный наряд, покорив изгибами: "Скучаю по...".