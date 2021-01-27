Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впечатлила новым модным луком
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.
Как известно, пышнотелая красотка славится любовью к эпатажным и весьма откровенным образам. На этот раз Ким решила продемонстрировать свою внутреннюю «хищницу», примерив наряд с необычным принтом.
Так, на фото модель позирует в топе без бретелек, стилизованным под змеиную кожу. Тесный наряд стянул талию красотки, а также приподнял ее грудь, сделав фигуру Кардашьян еще более соблазнительной.
Под такой неординарный топ Ким подобрала и соответствующую мини-юбку голубого цвета и со «змеиной» фактурой.
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На фото красотка сидит в огромном кресле, слегка приподнимаясь на руках.
Дополняет ее образ кокетливая прическа из двух невысоких хвостиков.
Поклонники звезды пришли в восторг от ее образа.
«Второй такой нет», «Ким, это не твое лицо», «Слишком красивая, чтобы быть правдой», «Если это недавнее фото, ты выглядишь замечательно», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян впечатлила видом в серебристом комбинезоне. Костюм подчеркнул выдающиеся формы пышной звезды. Волосы Кардашьян собрала в хвост, который придал образу особого шарма.
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