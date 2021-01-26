Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян поразила красотой в бикини серебряного цвета

Знаменитая красотка впечатлила формами в крохотном бикини, передает Politeka.net. Глядя на подобные фото, понимаешь, почему Ким стала кумиром миллионов.

Ким прошлась по пляжу в соблазнительном бикини, блеснув не только совершенными формами, но и подкаченными ножками.

Звезда натянула на большую грудь крохотный лифчик в виде треугольных лоскутков ткани. Маленькое бикини едва ли прикрывало грудь, поэтому последняя выглядела просто восхитительно.

Купальник блестел на свету, привлекая внимание к прелестям.

Тонкие бретельки лифчика опасно натянулись, еле удерживая на месте блестящую ткань.

Модель натянула трусики выше бедер, в результате последние оголились. Упругие ягодицы привлекали внимание своей красотой.

Ким сделала высокий хвост из длинных волос. Она смотрела прямо, приоткрыв губы.

За восемь часов пост в фан-группе собрал более 800 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде много приятных слов.

"Безупречная!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали - Ким Кардашьян рассказала, что занимается спортом с семи утра со своим личным тренером. Благодаря тренировкам ее формы кажутся такими идеальными.

Звезда старается выполнить 100 прыжков с утяжелением, приседания на специальном тренажере, далее - 25-минутная ходьба по беговой дорожке с высоким уклоном. Такой комплекс знаменитость повторяет четыре раза.

Напомним, что Ким Кардашьян сверкнула всем, что принято скрывать, в прозрачном топе без белья: "Блаженство".

А еще Politeka писала, что знойная Ким Кардашьян едва уместила притягательные формы в тесный кожаный наряд, покорив изгибами: "Скучаю по...".

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