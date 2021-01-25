Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян впечатлила роскошной фигурой и необычными забавами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма необычном виде. На звезде было надето миниатюрное серое платье, которое обтянула ее впечатляющую фигуру. Особенно выделялся пышный бюст звезды и ее округлые бедра.

Особое внимание привлек торт, которым были испачканы волосы Кардашьян, ее руки и платье. Сам торт лежал у ног красотки. Зачем звезда это сделала остается загадкой.

«Не будь беспорядком», - подписала фото Ким.

В комментариях красотке традиционно оставили массу приятных слов.

«Сладкая девочка», «Насладись этой поездкой», «Это очень круто», «Один из моих любимых снимков», «Ну ты и проказница», «Вы все еще прекрасны! Все время! Не волнуйтесь», «Королева», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Ким Кардашьян переживает развод со своим мужем и отцом своих детей Канье Уэстом.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян впечатлила видом в серебристом комбинезоне. Костюм подчеркнул выдающиеся формы пышной звезды. Волосы Кардашьян собрала в хвост, который придал образу особого шарма.

Напомним, что Ким Кардашьян сверкнула всем, что принято скрывать, в прозрачном топе без белья: "Блаженство".

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