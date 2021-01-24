Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала розкішний образ в шкіряному міні

Зірка поділилася ефектним кадром на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як і багато хто, Кім втомився від обмежувальних заходів, пов'язаних з китайським вірусом. Так, красуня поскаржилася на те, що їй давно не доводилося вбиратися для появи на світських заходах.

Кардашьян вирішила згадати, як все було раніше, і поділилася знімком, на якому позує по дорозі на один з таких заходів. Для появи на ньому модель вибрала вельми запам'ятовується образ. На ній коротке чорне плаття під шкіру з відкритими плечима і глибоким декольте, а також довгий шкіряний плащ. Доповнюють образ сріблясті туфлі і туга коса красуні.

"Сумую за нарядами", - написала знаменитість.

Її шанувальники не змогли стримати захоплення від фатального образу Кім.

"Чудова", "така розкішна», "сукня мрії", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кім показала себе в срібному комбінезоні, сидячи на серці.

Модель була без білизни, зате з великим декольте. Волосся у Кім залишилися розпущеним, а дивилася модель прямо в об'єктив камери. Дівчина ще показала аналогічний образ, але в золотому вбранні.

Нагадавши, Кім Кардашьян влаштувала сеанс спокушання, стиснувши фамільну гордість вузьким топом.

А ще Politeka писала, що ідеальна Кім Кардашьян пограла язичком, блиснувши завидними розмірами в бікіні.

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