Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала розкішний образ в шкіряному міні
Зірка поділилася ефектним кадром на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Як і багато хто, Кім втомився від обмежувальних заходів, пов'язаних з китайським вірусом. Так, красуня поскаржилася на те, що їй давно не доводилося вбиратися для появи на світських заходах.
Кардашьян вирішила згадати, як все було раніше, і поділилася знімком, на якому позує по дорозі на один з таких заходів. Для появи на ньому модель вибрала вельми запам'ятовується образ. На ній коротке чорне плаття під шкіру з відкритими плечима і глибоким декольте, а також довгий шкіряний плащ. Доповнюють образ сріблясті туфлі і туга коса красуні.
"Сумую за нарядами", - написала знаменитість.
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Її шанувальники не змогли стримати захоплення від фатального образу Кім.
"Чудова", "така розкішна», "сукня мрії", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кім показала себе в срібному комбінезоні, сидячи на серці.
Модель була без білизни, зате з великим декольте. Волосся у Кім залишилися розпущеним, а дивилася модель прямо в об'єктив камери. Дівчина ще показала аналогічний образ, але в золотому вбранні.
Нагадавши, Кім Кардашьян влаштувала сеанс спокушання, стиснувши фамільну гордість вузьким топом.
А ще Politeka писала, що ідеальна Кім Кардашьян пограла язичком, блиснувши завидними розмірами в бікіні.
Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашян показала неймовірні вигини в чорному латексі.