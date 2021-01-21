Модель пройшлася по вулиці в спокусливому вигляді

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян блиснула найінтимнішим

Зірка любить пограти з фантазіями чоловіків, демонструючи форми без жодного сорому, пише Politeka.net.

Цього разу Кім вирішила не надягати білизни під напівпрозорий топік. Красуня блиснула найпікантнішими деталями у в'язаній кофті з декольте до пупка.

Відвертий наряд нагадував сіточку, через яку нічого не вдавалося приховати.

Пишний бюст спокусливо визирав з-під сіточки, ледь не вистрибуючи назовні.

Також модель одягла сині брючки з такою ж сітчастою вставкою, як і топ.

Кардашьян розпустила волосся і зробила свій фірмовий макіяж з акцентом на очі.

За три години пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали красуні багато приємних повідомлень, адже її форми і фігура в цілому гідні всіх похвал.

"Блаженство", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що даний знімок був оприлюднений у фан-групі Кім, яка тільки набирає популярність.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян зробила кілька пластичних операцій, а також вколює собі "ботокс".

Фахівці помітили також в її обличчі філери, і гель в носогубній складці. Також модель зробила собі плазмоліфтінг (омолодження за допомогою ін'єкцій плазми власної крові).

Регулярно робити зазначені процедури Кардашьян стала після 26-27 років.

Зараз шкіра моделі хоч і стала гладкою і свіжою, але все ж сліди втручань занадто помітні.

Нагадаємо, Кім Кардашьян влаштувала сеанс спокушання, стиснувши фамільну гордість вузьким топом: "зараз вистрибнуть"

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