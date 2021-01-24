Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян виставила свої сідниці в цікавій позі

Модель зробила пластичні операції, підкоригувавши, в тому числі й форму сідниць, пише Politeka.net. П'ята точка Кім стала знаменитою і тепер вона з гордістю її демонструє.

Шанувальники вирішили згадати один з неоднозначних образів зірки у своїй фан-сторінці.

На знімку модель постала у світлій шубці й трусиках тілесного кольору. Зірка одягла довгі панчохи, які обтягнули її ніжки, а чобітки на шпильках чудово подовжили кінцівки.

Модель розпустила світле волосся, що для неї було незвично, адже насправді Кім - брюнетка.

Найбільше привернула увагу поза знаменитості - вона була, можна сказати, смішною.

Зірка встала на карачки, забруднившись в грязі, і вип'ятила назад свою гордість.

За деякий час пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили не тільки зухвалий образ Кардашьян, але і її відверту позу. Люди написали моделі багато приємного.

"Просто немає слів, яка шикарна, гарна дівчина", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян не тільки захоплюється "уколами краси" і робить пластичні операції, але також використовує багато коштів для підтримки своєї молодості.

Крім того, щоб виглядати більш ефектно, модель підкреслює свою красу макіяжем.

Зірка розповіла, що вважає за краще помаду і блиск, відтінки яких вибирає трохи яскравіше природного кольору губ.

А з яскравими квітами на шкірі потрібно бути обережними, якщо на шкірі є недосконалості.

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