Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян виставила свої сідниці в цікавій позі
Модель зробила пластичні операції, підкоригувавши, в тому числі й форму сідниць, пише Politeka.net. П'ята точка Кім стала знаменитою і тепер вона з гордістю її демонструє.
Шанувальники вирішили згадати один з неоднозначних образів зірки у своїй фан-сторінці.
На знімку модель постала у світлій шубці й трусиках тілесного кольору. Зірка одягла довгі панчохи, які обтягнули її ніжки, а чобітки на шпильках чудово подовжили кінцівки.
Модель розпустила світле волосся, що для неї було незвично, адже насправді Кім - брюнетка.
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Найбільше привернула увагу поза знаменитості - вона була, можна сказати, смішною.
Зірка встала на карачки, забруднившись в грязі, і вип'ятила назад свою гордість.
За деякий час пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі оцінили не тільки зухвалий образ Кардашьян, але і її відверту позу. Люди написали моделі багато приємного.
"Просто немає слів, яка шикарна, гарна дівчина", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян не тільки захоплюється "уколами краси" і робить пластичні операції, але також використовує багато коштів для підтримки своєї молодості.
Крім того, щоб виглядати більш ефектно, модель підкреслює свою красу макіяжем.
Зірка розповіла, що вважає за краще помаду і блиск, відтінки яких вибирає трохи яскравіше природного кольору губ.
А з яскравими квітами на шкірі потрібно бути обережними, якщо на шкірі є недосконалості.
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