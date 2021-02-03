Переможниця шоу "Холостячка" Даша Ульянова показала, як проводить млосні вечори
Свіжі кадри красуня опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Спершу українська зірка влаштувала фотосесію в новій шубці, яку нарешті доставили.
Переможниця шоу "Холостячка" зробила кілька знімків в розкішному вбранні, а від радості Ульянова навіть виставила губки вперед.
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"Як я її чекала", - підписала Даша Ульянова фото в Instagram Stories.
Далі переможниця шоу "Холостячка" показала, як вона в компанії своєї маленької собаки дивиться фільми по телевізору.
Спершу Даша Ульянова сфокусувалася на своїй головній гордості, вип'ятивши її. А потім показала, як у неї між ніг сидить її улюбленець і цілеспрямовано дивиться в екран телевізора.
"У вас теж собаки фільми дивляться?",- задалася питанням Красуня і опублікувала голосування в мікроблозі.
Раніше Даша Ульянова зізнавалася, що через зміну режиму дня вона почала набирати вагу.
"Зараз ніяк не підтримую, відповідно і важу 62 кг, але мене це ніяк не бентежить. Коли і як почну готуватися, відразу побачите це в моїх сторіс», - відверто розповіла дівчина своїм фанатам.
Однак, залишається незрозумілим, чому один додатковий кілограм зміг викликати у Ульянової сльози.
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