Чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес здивував одкровенням про сімейне життя

В Instagram Stories Дантес поділився кадрами їхнього сімейного життя, пише Politeka.net.

"Що за хрінь з нами?! Вранці не можемо прокинутися. Дієта йде коту під хвіст. І ще фігню дивимося і типу нам це норм?! Два грейпфрути пішли просто... ну ви розумієте. Приїхала ця жінка і... і що? І «Бриджертоны»! Чому ми дивимося це?! Я не можу", - обурився співак і показав тарілку з пельменями, а також Дорофєєву, яка їх наминає.

Але найголовніша проблема виявилася все ж не в раціоні харчування.

Дантеса обурило, що дружина з величезним інтересом дивиться серіал "Бріджертони".

Але Дорофєєвій серіал, схоже, дійсно дуже подобається.

"Уууууу, любов!» - бурхливо реагує вона на те, що відбувається на екрані.

Незадоволений Дантес навіть пригрозив дружині розлученням. Правда, жартома.

"Мені здається, ми розлучаємося. Існує причина розлучення: "нерозділене кохання до серіалу "Бріджертони"???» - відповів на це чоловік співачки.

"Мене реально змушують дивитися", - додав він.

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