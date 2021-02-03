У Мережі з'явилися кадри гучної вечірки з нагоди дня народження співачки Олі Полякової
Як передає Politeka.net, телеведуча Маша Єфросиніна, дочка Полякової Маша, а також сама артистка опублікували свіжі "сторіз" в Instagram, в яких показали, як співачка відзначила своє 37-річчя. День народження у зірки був ще 17 січня, проте саме торжество відбулося буквально недавно.
Єфросиніна розповіла про сюрприз, який Олі підготували її друзі-селебріті.
"Завершити такий незвичайний день необхідно теж незвичайно! Ви бачите момент, коли Оля Полякова виходить з гримерки в зал, будучи впевненою, що вона буде співати на дні народження у якоїсь іменниниці! Насправді ж в залі зібралися всі її друзі, щоб зробити їй сюрприз і привітати з днем народження!",- повідомила телеведуча.
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Коли натовп почав скандувати "з днем народження", намарафечена Полякова, в сріблястому міні і з короною на глові, на секунду розгубилася, а потім, зрозумівши, що насправді тут відбувається, почала посміхатися та теж аплодувати.
"Вийшло!!!", - підсумувала Маша, радіючи, що їм вдалося здивувати подругу.
Так, крім Єфросиніної, серед гостей були суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар, ведуча Леся Нікітюк, фешн-фотограф з "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк, співачка Даша Астаф'єва та інші.
Розпалені алкоголем і загальною веселою атмосферою, зірки пустилися в танок.
"Ось це вечірочка!", - вигукував ведучий свята.
"Не заздріть!", - підписала кадри розгулу Єфросиніна.
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