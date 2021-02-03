Екс-президент Польщі Лех Валенса шукає додаткову роботу через брак грошей
Про це повідомляє onet.pl.
Ще в листопаді колишній лідер Польщі зізнався, що відчуває труднощі з грошима, і справа йде до банкрутства.
Зараз його фінансову ситуацію посилила пандемія коронавірусу. Пенсії в 6 тисяч злотих на життя йому не вистачає.
У коментарі польським ЗМІ Валенса зізнався, що готовий виходити на роботу.
"Найкраще почуваюся електриком. Я досі пам'ятаю Закон Ома, закон Кірхгофа і ще кілька речей. Але, чорт візьми, все змінилося, і я не знаю, чи вб'ють мене зараз ці машини", - зазначив екс-політик.
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Зазначимо, що після поразки на виборах Олександру Кваснєвському на виборах у 1995 році, Валенса став електриком на судноверфі, де і працював до президентства.
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