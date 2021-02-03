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Экс-президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу из-за нехватки денег



Об этом сообщает onet.pl.



Еще в ноябре бывший лидер Польши признался, что испытывает трудности с деньгами, и дело идет к банкротству.

Сейчас его финансовую ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Пенсии в 6 тысяч злотых на жизнь ему не хватает.

В комментарии польским СМИ Валенса признался, что готов выходить на работу.



"Лучше всего чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, убьют ли меня сейчас эти машины", - отметил экс-политик.

Отметим, что после поражения на выборах Александру Квасьневскому на выборах в 1995 году, Валенса стал электриком на судоверфи, где и работал до президентства.





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