Экс-президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу из-за нехватки денег
Об этом сообщает onet.pl.
Еще в ноябре бывший лидер Польши признался, что испытывает трудности с деньгами, и дело идет к банкротству.
Сейчас его финансовую ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Пенсии в 6 тысяч злотых на жизнь ему не хватает.
В комментарии польским СМИ Валенса признался, что готов выходить на работу.
"Лучше всего чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, убьют ли меня сейчас эти машины", - отметил экс-политик.
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Отметим, что после поражения на выборах Александру Квасьневскому на выборах в 1995 году, Валенса стал электриком на судоверфи, где и работал до президентства.
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