У віці 95 років помер номінант на "Оскар" Хел Холбрук

Із запізненням практично на тиждень шанувальники американського кінематографа дізналися про те, що помер відомий артист Хел Холбрук, який знімався у фільмах Стівена Спілберга і Френсіса Лоуренса.

Про це інформує The New York Times посилаючись на асистентку артиста Джойс Коен. Про причину смерті вона промовчала, адже не змогла підібрати слів.

Театральна кар'єра Холбрука почалася в 1950-х.у 1966 р. він був удостоєний премії "Тоні" за роль у п'єсі "Марк Твен сьогодні ввечері".

Світову популярність Хелу Холбруку принесли ролі в таких кінострічках як "Вся президентська рать" і "Лінкольн", а за роль в кінофільмі "В диких умовах" артист був номінований на премію "Оскар". Він став іконою театру і кіно.

Холбрук також знявся у величезній кількості телесеріалів і фільмів. Хал Холбрук також знявся в таких фільмах, як "Вся королівська рать", "Туман", "Велика біла надія", "Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон", "Вища сила", "Джулія", "Викрадення президента" та "Калейдоскоп жахів".

Також раніше повідомлялося, що зтало відомо про смерть актора, Віктора Павлюченкова.

Як зазначається, артист Віктор Павлюченков помер на 58-му році життя. Повідомляється, що актор помер раптово. Актор театру і кіно також був каскадером і сценаристом телевізійних передач на каналах РЕН ТВ, РТР, ТВЦ. Крім того, Павлюченков сам складав пісні.

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