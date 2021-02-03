Співак Макс Барських відверто розповів про жорсткі умови і закулісні ігри на " Фабриці зірок-2"

Він поділився спогадами з російським медіаменеджером і екс-гендиректором каналу "Муз-ТВ" Арманом Давлетяровим, передає Politeka.net. Під час інтерв'ю для YouTube артист зізнався, як організатори знущалися над молодими артистами заради шоу.

"Був дуже великий психологічний тиск на проекті "Фабрика". Відбуваються іноді закулісні ігри та інтриги для того, щоб підвищувати рейтинги. Коробочка в коробочці, в якій максимально відбувається тиск на психіку людини для того, щоб він сходив з розуму і приносив рейтинги каналу. Нас вранці будили ультразвуками, "Рамштайнами" різними, закінчували о другій годині ночі, а о шостій ранку вже треба бути на хореографії. Це все робилося спеціально для того, щоб божеволіли", - підкреслив Макс Барських.

За словами виконавця, врешті-решт він не витримав такого тиску і покинув "Фабрику" за крок від перемоги. Велике психологічне навантаження частково і підштовхнуло його до ризикового кроку-порізати вени на сцені під час концерту "фабрикантів" і Наташі Могилевської.

"Я коли вийшов з цього проекту, мені тоді було ще 18 років, я дійсно помітив, що був трохи божевільним... Я пішов перед фіналом за власним бажанням, тому що не хотів миритися з закулісними іграми. В цей же вечір всі найголовніші, глави каналів і радіомовлення сказали: Ти зробив свій вибір, про тебе більше ніхто не згадає, це точно, тому прощай і удачі тобі. Тобто були закриті всі можливі джерела інформації, щоб я міг нести свою музику".

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