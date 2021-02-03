Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свій біль у день смерті друга

Співачка Наталія Могилевська на своїй сторінці в Instagram поділилася з шанувальниками своїм душевним болем, який вже нічим не можна виправити. Співачка згадала про свого друга Андрія Кузьменка, якого не стало шість років тому, і показала архівне відео з Кузьмою Скрябіним, пише Politeka.net.

Наталя Могилевська завжди з особливою теплотою і сумом відгукувалася про колегу і друга Андрія Кузьменка, знайомого шанувальникам як Кузьма Скрябін. І незважаючи на те, що співака вже немає в живих шість років, його подруга щороку згадує про нього в день його смерті. Цього разу вона поділилася архівними кадрами, знятими ще під час існування проекту "Шанс", де Кузьма і Могилевська разом працювали.

На відео Андрій Кузьменко на звукозаписній студії намагається заспівати відомий хіт Могилевської "Місяць". Співак в навушниках повільно починає співати, намагаючись надати своєму голосу ніжність і чуйність, але у нього не виходило, тому йому на допомогу прийшли його друзі і в підсумку вони разом почали кричати і сміятися, перетворюючи ліричну композицію в "рок-хіт".

Наталя Могилевська з ніжністю згадує про ті моменти, відзначаючи, що їй зараз так не вистачає такого щедрого і хорошого друга з великим серцем.

"Як же мені не вистачає тебе, мій друг! Моя щедра Душа! Моє велике, красиве, добре серце!",- пише Наталія Могилевська.

У коментарях шанувальники приєдналися до спогадів Могилевської і написали слова скорботи за відомим співаком.

"Ти назавжди в наших серцях", "Він завжди залишиться для нас веселою людиною з великим і добрим серцем", "Світла пам'ять", "Так, бракує нам людини з великим серцем, з вдалими жартами, не вистачає живої його пісні. Завжди плачу коли чую його голос", "Ми всі за Кузьмою сумуємо, хороша людина", - написали фоловери.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Варто відзначити, що співачка багато років працювала зі Скрябіним у проекті "Шанс", де вони разом готували талановитих українців до виступу на великій сцені. Могилевська і Кузьма навіть записали разом жартівливу пісню "Ти мені не даєш", гостювали один у одного і дружили навіть незважаючи на розбіжності і сварки.

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