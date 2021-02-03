Помер воїн ЗСУ, поранений при обстрілі з БПЛА на Донбасі

Так, в госпіталі в Донецькій області помер воїн Збройних сил України, який отримав поранення під час ворожої атаки поблизу Курахового в Мар'їнському районі.

Про це йдеться в ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Захисник отримав важке каліцтво, коли терористи скинули з безпілотного літального апарату гранату на позиції, де він перебував.

Медики протягом декількох днів намагалися врятувати життя чоловіка, але не змогли. У підсумку він став п'ятим українським армійцем, який загинув на фронті з початку 2021 року.

Варто відзначити, що атака терористами позицій ЗСУ з безпілотника сталася 29 січня під Водяним в Мар'їнському районі. Тоді окупанти скинули з повітря постріл ВОГ-17 і завдали осколкові поранення двом нашим воїнам. Спочатку стан обох оцінювали як задовільний.

Також раніше повідомлялося, що в зоні бойових дій на Донбасі снайпер Збройних сил Росії смертельно поранив воїна Збройних сил України. Бійця ЗСУ назавжди запам'ятають героєм.

Як повідомляється, український військовий був важко поранений снайпером в районі Торецька. Врятувати його не вдалося, він помер у лікарні.

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