Умер воин ВСУ, раненный при обстреле с БПЛА на Донбассе

Так, в госпитале в Донецкой области умер воин Вооруженных сил Украины, который получил ранение во время вражеской атаки вблизи Курахово в Марьинском районе.

Об этом говорится в ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Защитник получил тяжелое увечие, когда террористы сбросили с беспилотного летательного аппарата гранату на позиции, где он находился.

Медики в течение нескольких дней пытались спасти жизнь мужчины, но не смогли. В итоге он стал пятым украинским армейцем, который погиб на фронте с начала 2021 года.

Стоит отметить, что атака террористами позиций ВСУ с беспилотника произошла 29 января под Водяным в Марьинском районе. Тогда оккупанты сбросили с воздуха выстрел ВОГ-17 и нанесли осколочные ранения двоим нашим воинам. Сначала состояние обоих оценивали как удовлетворительное.

Также ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины. Бойца ВСУ навсегда запомнят героем.

Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

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