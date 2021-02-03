Дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна пояснила, звідки у чоловіка з'явилася рана на обличчі

Зовсім недавно Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною полетіли до Австрії, щоб врятувати музиканту зір. Але фанатів перелякала рана, що несподівано з'явилася на обличчі кумира. Її було видно в одній з останніх публікацій Сніжани в Instagram. У своєму Stories вона все детально розповіла, пише Politeka.net.

Сніжана Бабкіна відповіла на коментар одного з передплатників, який поцікавився, де встиг поранитися співак, поки летів до Відня. Дружина артиста записала невелике відео, в якому зізналася, що за такою страшною на перший погляд раною стоїть смішна і кумедна історія.

За словами Сніжани Сергій Бабкін у віддаленому режимі підтримував свою команду в новій "Лізі сміху", де він братиме участь як тренер.

"Друзі, це дуже смішна історія. Ну, "Ліга сміху" вже виклала, я теж можу сказати. Сергій - тренер нової "Ліги сміху" і він своїм командам відправляв смішні відео, пародії, щоб команда краще його впізнала. І в одній пародії він робив ось так от", - розповідає Сніжана і показує рух, стукаючи себе пальцем по лобі.

"А в Харкові не встиг зробити манікюр...",- продовжує дружина Бабкіна і починає сміятися.

"Тому нігтем він собі просто зробив ось таку ось глибоку подряпину! Знаєте, які жертви заради мистецтва...",- жартує Сніжана і посміхається.

Варто нагадати, що Сніжана і Сергій Бабкіни зараз знаходяться в Австрії, де музиканту найближчими днями проведуть операцію на очах, щоб зупинити стрімку втрату зору. Медики встановили діагноз" запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки", але такі операції не проводяться в нашій країні.

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