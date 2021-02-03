Жена известного музыканта Сергея Бабкина объяснила, откуда у супруга появилась рана на лице

Совсем недавно Сергей Бабкин вместе с супругой Снежаной улетели в Австрию, чтобы спасти музыканту зрение. Но фанатов перепугала неожиданно появившаяся на лице кумира кровавая рана, которую было видно в одной из последних публикаций Снежаны в Instagram. В своем Stories она все подробно рассказала, пишет Politeka.net.

Снежана Бабкина ответила на комментарий одного из подписчиков, который поинтересовался, где успел пораниться певец, пока летел в Вену. Жена артиста записала небольшое видео, в котором призналась, что за такой пугающей раной стоит смешная и забавная история.

По словам Снежаны Сергей Бабкин в удаленном режиме поддерживал свою команду в новой "Лиге смеха", где он будет участвовать как тренер.

"Ребята, это очень смешная история. Ну, "Лига смеха" уже выложила, я тоже могу сказать. Сережа - тренер новой "Лиги смеха" и он своим командам отправлял смешные видео, пародии, чтобы команда лучше его узнала. И в одной пародии он делал вот так вот",- рассказывает Снежана и показывает движение, стукая себя пальцем по лбу.

"А в Харькове не успел сделать маникюр...",- продолжает жена Бабкина и начинает смеяться.

"Поэтому ногтем он себе просто сделал вот такую вот глубокую царапину! Знаете, какие жертвы ради искусства...",- шутит Снежана и улыбается.

Стоит напомнить, что Снежана и Сергей Бабкины сейчас находятся в Австрии, где музыканту в ближайшие дни проведут операцию на глазах, чтобы остановить стремительную потерю зрения. Медики установили диагноз "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки", но такие операции не проводятся в нашей стране.

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