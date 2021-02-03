Український продюсер Потап вразив одкровеннями своїх шанувальників

Мотивуюча публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, чоловік Насті Каменської вирішив українців життя.

Потап закликав шанувальників витрачати свій дорогоцінний час виключно на вирішення своїх проблем.

"Поміняйте кут мислення, дійте від себе, думайте про себе і тоді тим, хто навколо вас стане набагато краще і спокійніше. Я говорю не про егоїзм, я говорю про вашому розмитому всім,чим можна фокусі уваги. Вас відволікають рекламою,новинами,історіями, фільмами. Просто відкиньте чужі проблеми і зосередьтеся на своїх і на їх рішеннях. Де ваш фокус - там і життя, там і зростання, там і розвиток, а близькі стануть тільки краще від вас, адже вони знаходяться у Вашому енергетичному полі!",- написав продюсер у своєму мікроблозі.

А публікацію Потап доповнив фотографією з видом на засніжений Київ.

Публікація сподобалася шанувальникам і вони завалили чоловіка Насті Каменських схвальними коментарями і лайками.

"Дуже гарний вигляд", " цим постом Олексій ви сьогодні зібрали в купу мої думки, мою душу спасибі!", "Ви маєте рацію", " так, іноді легше з боку, а про себе знати .потрібно дивитися правді в очі", " Олексій, не перестану вам дякувати за такі пости мотивації. Спасибі! Завжди приємно читати!", "Холоденко відпочиває", "це геніально", " спасибі. Задуматися. Для здійснення спочатку потрібно відписатися", - написали вони в коментарях.

На сайті Politeka ми писали, що Потап Підігрів чутки про роман позитиву та Андраду

Портал Politeka інформував, що фігуриста Каменських в латексних лосинах показала свої "бутони" на морозі

Раніше портал Politeka повідомляв, Каменських розімліла на сонці і приголомшила пекучим виглядом в мереживах