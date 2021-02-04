Бразильська модель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, помірялася формами з подружками

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в білосніжному вбранні.

Струнка Амбросіо в черговий раз довела свою перевагу, приголомшивши бездоганною фігурою. Модель була в короткому топі з рукавами-воланами і "смачним" декольте, а також довгій спідниці з рюшами і спокусливим розрізом збоку.

Подружки моделі теж були в білих нарядах. Правда, виглядали вони трохи скромніше, ніж ефектна Амбросіо. Судячи з піднесеного настрою, дівчата зібралися не просто так - був цікавий привід.

"Відзначаємо Королеву моря з приголомшливими творцями колекції", - йдеться в підписі на одному з кадрів.



До цього Алессандра показувала в своїх "сторіз" купальники різних фасонів і кольорів, але всі презентації були на морську тематику. Так що, очевидно, гарненько попрацювавши над новою колекцією і завершивши її, супермодель з колегами тепер вирішили помпезно відзначити цю подію.

Варто відзначити, за плечима у Амбросіо величезний досвід. Мріючи з малих років стати моделлю і заручившись підтримкою своєї сім'ї, у дівчини в повній мірі вийшло втілити свої найсміливіші надії.

Перший контракт Алессандра отримала вже в 15 років. Тоді вона знімалася для обкладинки журналу ELLE. Юну модель відразу ж помітили інші та в її кар'єрі з'явилися роботи з найбільшими світовими бренд-компаніями.

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