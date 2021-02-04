Бразильская модель Алессандра Амбросио, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, померялась формами с подружками

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в белоснежном наряде.

Стройная Амбросио в очередной раз доказала свое превосходство, изумив безупречной фигурой. Модель была в коротком топе с рукавами-воланами и "вкусным" декольте, а также длинной юбке с рюшами и соблазнительным разрезом сбоку.

Подружки модели тоже были в белых нарядах. Правда, выглядели они немного скромнее, чем эффектная Амбросио. Судя по приподнятому настроению, девушки собрались не просто так - имелся интересный повод.

"Отмечаем Королеву моря с потрясающими создателями коллекции", - говорится в подписи на одном из кадров.



До этого Алессандра показывала в своих "сториз" купальники различных фасонов и цветов, но все презентации были на морскую тематику. Так что, очевидно, хорошенько поработав над новой коллекцией и завершив ее, супермодель с коллегами теперь решили помпезно отметить это событие.

Стоит отметить, за плечами у Амбросио огромный опыт. Мечтая с малых лет стать моделью и заручившись поддержкой своей семьи, у девушки в полной мере получилось воплотить свои самые смелые надежды.

Первый контракт Алессандра получила уже в 15 лет. Тогда она снималась для обложки журнала ELLE. Юную модель сразу же заметили другие и в ее карьере появились работы с крупнейшими мировыми бренд-компаниями.

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