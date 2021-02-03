Не кожен може собі дозволити

Дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина зігріває свою душу теплими спогадами про відпустку на Мальдівах

Як передає Politeka.net, красуня розмістила в соцмережі "Інстаграмм" нове пляжне фото, на якому зображена в чорному купальнику-боді і сонцезахисних окулярах - таке вбрання відмінно підкреслив струнку фігуру. Для зручності Ірина зібрала волосся в тугий пучок на потилиці, щоб не заважали під час прогулянки.

На знімку мати двох дітей Дмитра Монатіка віддалилася від прибережних вілл після заходу сонця і пройшлася босоніж по піску уздовж берега. В описі Ірина зізналася, що з нетерпінням чекає закінчення зими, в чому їй дуже допомагають думки про теплі краї, де вона нещодавно побувала:

"Виходячи на вулицю в лютневий, морозний день уявляю, що замість снігу пісок і сонце світить яскраво і все цвіте навколо ☺ ️ мені так легше ☺ ️ весна все ближче".

Користувачі Мережі оцінили креативну ідею Ірини Монатік в коментарях під фото:

"Прикольне озеро у вас в Крюківщині 😂"; " так легко і ніжно😍♥️"; " Хаха, класне рішення! Чекаємо тепло і весну❤️"; "так, бути в лютому на Лазурному узбережжі, це рай"; "Вау, дуже красиво"; "Оу, мені вже не допомагає".

Раніше Ірина Монатік показала, як проводить час вдома. На одному з фото вона постала сидячи на підлозі в картатій ніжно-рожевій піжамі з пухнастою бахромою на коротких штанинах.

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