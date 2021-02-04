Інстадива Гюль Бахарі, яку в Мережі охрестили турецькою Кардашьян, полоскотала нерви публіці пристрасним образом

Як передає Politeka.net, турецька модель опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яким розпалила публіку напередодні Дня всіх закоханих.

Так, Бахарі позувала на тлі фантастичного міського пейзажу в червоній обтягуючій сукні. Модель "обпекла" божевільним вирізом, в черговий раз підкоривши своїми апетитними принадами.

Брюнетка вхопилася за тоненькі лямочки і потягнула, ризикуючи "вивільнити" свою пишність з надто відвертого декольте.

Красуня подивилася в сторону, поманивши широкими стегнами і вузькою талією, а також поставила інтригуюче питання в підписі:

"Кому потрібна валентинка?❤️"

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро віддячивши Гюль за старання:

"Абсолютно чарівно"

"Червоний це твій колір 😍"

"Моя Гюлентинка ♥ ️🌹"

"Апетитна жінка 😍 😘 "

"У мене перехоплює подих. Ви неймовірно чарівні 💖 😍 "

"Мені не потрібні валентинки... але я б не заперечував, якби ти була нею😍"

Раніше ми повідомляли, Бахарі звела з розуму унікальними формами в мереживній білизні. Натягнута до межі тканина "врізалася" в її апетитні принади - потрібний ефект досягнутий, публіка в захваті.

"Приголомшлива", "шалено красива", "дівчина моєї мрії", "гаряча і повна гламуру", "виглядає так спокусливо і жарко в білому ліфчику", "Омг, вау, така приголомшлива", - коментували користувачі.

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