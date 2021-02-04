Інстадива Гюль Бахарі, яку в Мережі охрестили турецькою Кардашьян, полоскотала нерви публіці пристрасним образом
Як передає Politeka.net, турецька модель опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яким розпалила публіку напередодні Дня всіх закоханих.
Так, Бахарі позувала на тлі фантастичного міського пейзажу в червоній обтягуючій сукні. Модель "обпекла" божевільним вирізом, в черговий раз підкоривши своїми апетитними принадами.
Брюнетка вхопилася за тоненькі лямочки і потягнула, ризикуючи "вивільнити" свою пишність з надто відвертого декольте.
Красуня подивилася в сторону, поманивши широкими стегнами і вузькою талією, а також поставила інтригуюче питання в підписі:
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу: "Які ви..."
Меган Маркл жорстко принизила Кейт Міддлтон, в палаці гучний переполох: "Про це не просили..."
Дантес засвітив постільні втіхи зі зголоднілою Дорофєєвою, з такою не занудьгуєш: "Нічне полювання..."
Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських: "Сніжить"
"Кому потрібна валентинка?❤️"
Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро віддячивши Гюль за старання:
"Абсолютно чарівно"
"Червоний це твій колір 😍"
"Моя Гюлентинка ♥ ️🌹"
"Апетитна жінка 😍 😘 "
"У мене перехоплює подих. Ви неймовірно чарівні 💖 😍 "
"Мені не потрібні валентинки... але я б не заперечував, якби ти була нею😍"
Раніше ми повідомляли, Бахарі звела з розуму унікальними формами в мереживній білизні. Натягнута до межі тканина "врізалася" в її апетитні принади - потрібний ефект досягнутий, публіка в захваті.
"Приголомшлива", "шалено красива", "дівчина моєї мрії", "гаряча і повна гламуру", "виглядає так спокусливо і жарко в білому ліфчику", "Омг, вау, така приголомшлива", - коментували користувачі.
Нагадаємо, турецька Кардашьян в зухвалому міні розвернулася спиною і показала, чим не гірше Кім
Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян без білизни прикувала погляди до космічного декольте на шнурівці