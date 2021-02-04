Артисти люблять грати з фантазіями фанатів, роблячи досить відверті знімки
Знаменитості не соромляться показувати одні з найбільш інтимних моментів життя, пише Politeka.net. Подивімось на знаменитостей, які знялися у ванній.
Артист, блогер і чоловік співачки Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, нещодавно опублікував знімок, зроблений під час відпочинку з дружиною. На фото Надя позувала у ванній з пелюстками троянд. Красуня була оголеною, і прикривши руками найпотаємніше, вигнулася і закрила очі.
Ефектна співачка Тіна Кароль знялася в кліпі на пісню "Твої гріхи", вразивши своїми спокусливими формами у ванній. Артистка була в білій сукні, крізь яку ледь не проглядалося найінтимніше.
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Телеведуча з шоу "Орел і Решка" похвалилася довгими "шовковими" ніжками в пінній ванній. У кадрі модно помітити не тільки головну гордість зірки, але і келих з шампанським.
Співачка Настя Каменських посвітила найпікантнішими деталями на одному зі своїх відпочинків. Зірка присіла на кахель у ванній, і постала до камери спиною. Кадр вийшов ніжним і дуже відвертим.
Артистка Оля Полякова знялася в жаркій сцені у фільмі "Побачення у Вегасі". Зірка блиснула оголеними частинами тіла, сидячи в пінній ванні. Видно, що красуня насолоджувалася процесом, погладжуючи свої ніжки.
Зірки готові інтригувати своїх шанувальників, тим самим привертаючи до себе увагу і розбурхуючи свідомість. Кадри у ванній - відмінно справляються з усім вищеописаним, хоча іноді викликаючи засудження фанатів, мовляв зовсім сором втратили.
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