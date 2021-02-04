Артисты любят играть с фантазиями фанатов, делая довольно откровенные снимки

Знаменитости не стесняются показывать одни из самых интимных моментов жизни, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на знаменитостей, которые снялись в ванной.

Артист, блогер и муж певицы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, недавно опубликовал снимок, сделанный во время отдыха с женой. На фото Надя позировала в ванной с лепестками роз. Красотка была обнаженной, и прикрыв руками самое сокровенное, выгнулась и закрыла глаза.

Эффектная певица Тина Кароль снялась в клипе на песню "Твої гріхи", впечатлив своими соблазнительными формами в ванной. Артистка была в белом платье, сквозь которое едва ли не просматривалось самое интимное.

Телеведущая из шоу "Орел и Решка" похвасталась длинными "шелковыми" ножками в пенной ванной. В кадре модно заметить не только главную гордость звезды, но и бокал с шампанским.

Певица Настя Каменских посветила самыми пикантными деталями на одном из своих отдыхов. Звезда присела на кафель в ванной, и предстала к камере спиной. Кадр получился нежным и очень откровенным.

Артистка Оля Полякова снялась в жаркой сцене в фильме "Побачення у Вегасі". Звезда сверкнула обнаженными частями тела, сидя в пенной ванне. Видно, что красотка наслаждалась процессом, поглаживая свои ножки.

Звезды готовы интриговать своих поклонников, тем самым привлекая к себе внимание и будоража сознание. Кадры в ванной - отлично справляются со всем вышеописанным, хотя иногда вызывая осуждения фанатов, мол совсем стыд потеряли.

Напомним, Каменских о рассказала о ссорах с Потапом и что изменилось после смерти отца: "Оп, и все!"

Как сообщала Politeka, грустная Каменских размякла в кресле после громкой премьеры, заговорив о личном: «Не упускайте момент…»

Также Politeka писала, что уставшая Каменских выплеснула все свои чувства в лирическом видео после смерти отца: "Мурашки по коже"