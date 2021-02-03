Учасник 11 сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін висловився про близькі стосунки з тренерами Тіною Кароль і Даном Баланом

Як повідомляє Politeka.net, зірка шоу "X-Фактор" вирішив взяти участь в іншому вокальному проекті, молодий виконавець вибрав своїм тренером Тіну Кароль. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" він виклав інтригуючий сторіз, яке підігріло чутки про роман співачки з Даном Баланом.

Микита Ломакін розмістив колаж зі своєю фотографією в чорному спортивному костюмі і панамці, а також знімками зіркових тренерів (Молдавський Виконавець сидів у кріслі в дев'ятому і десятому сезонах). У підписі учасник жартома заявив про свою " спорідненість "З наставниками: "Мама, тато, я - щаслива сім'я".

Такі слова набувають нового змісту після того, як Дан Балан з'явився на зйомках 11 сезону "Голос країни". Ведучі проекту Юрій Горбунов і Катерина Осадча сфотографувалися зі знаменитим гостем на тлі декорацій вокального шоу. Пізніше Дан Балан покрасувався і в тренерському кріслі, посадивши Тіну Кароль на підлокітник.

Швидше за все, співак відвідав зйомки проекту в якості гостя, адже склад тренерів вже повністю укомплектований. У новому сезоні, який назвали "перезавантаження", зірковими наставниками стали Олег Винник, Надя Дорофєєва, Монатік і Тіна Кароль, саме вони відбирають учасників і готують їх до змагань.

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