Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна приголомшила своїм гарячим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася пікантними кадрами на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Темна сторона", - підписала вона кадри.

Паперна позувала в шкіряному міні-сарафані з глибоким декольте і ботфортах на підборах.Також вона одягла чорний нашийник. Образ доповнив насичений макіяж. Своє довге волосся дівчина зібрала у високий хвіст.

У такому вигляді Антоніна знімалася серед висячих червоних ланцюгів.

Гарячий образ Тоні Паперної просто звів з розуму користувачів мережі. Її засипали компліментами, а також відзначили схожість із зірковою мамою.

"Ти вчора була вогонь", "Ну нарешті-то", "Нарешті темна сторона виявлена", "блін, так маму схожа! Дуже навіть", "красуня, як матуся!!!", "Уххх!", "Ах, яка ж краса", "Ооо, Боже! Круто", "Фотки вогонь", "Тримайте нас міцніше 🔥 😍 Тоня, яка бомбічна", "пора вже зніматися в нашому 9,5 тижнів, тільки треба знайти Мікі рука, класно було може ваш Володимир спробує! Хочеться класного фільму!", "Тоня, це просто вогонь", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, розпатлана дочка Ольги Сумської з келихом блиснула значним декольте.

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