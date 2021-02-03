Кабмін збирається знову ввести в Україні адаптивний карантин після локдауну

Як передає Politeka.net, прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив подробиці під час засідання уряду, яке відбулося 3 лютого. Запис зборів опубліковано на офіційному YouTube-каналі.

За словами глави Кабміну, посилення карантину з 8 по 24 січня дало позитивний результат, адже рівень захворюваності знизився, а разом з ним і навантаження на систему охорони здоров'я. В даний час в лікарнях перебувають 18,3 тисячі пацієнтів з COVID-19, тоді як в грудні їх кількість перевищувала 28 тисяч осіб.

Зараз уряд бачить умови для переходу до більш м'якого карантину з поділом на зони, як це було в 2020 році. Перед цим МОЗ повинен вивчити ситуацію в регіонах України і представити результати, на це відомству буде потрібно тиждень.

"Епідемічна ситуація дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної безпеки - зелений, жовтий, помаранчевий або червоний. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення", - зазначив Денис Шмигаль під час засідання і додав, що зміни набудуть чинності через сім днів після прийняття відповідного рішення Кабміном.

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