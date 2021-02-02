Карантин в Украине собираются в ближайшее время изменить

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во вторник, 2 февраля.

По его словам, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне. В связи с этим, в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина.

"Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и в ближайшее время вынесем на рассмотрение Кабинета министров это постановление. На сегодня у нас по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне", - заявил глава Минздрава.

Отметим, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 394 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели – 11 457 человек, умерло 156 пациентов.

Напомним, 1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента заявил: анализ показывает, что есть регионы, в которых можно больше ослабить карантинные мероприятия - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне.

Напомним, Украина готова к получению вакцин от коронавируса: Шмыгаль уточнил, сколько доз будут бесплатными.

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