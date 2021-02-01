Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко раскрыл детали записи на вакцинацию и иммунитете после введения лекарства

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в своем интервью ТСН.ua рассказал о предстоящей вакцинации украинцев и иммунитете, который люди получают после введения лекарства, пишет Politeka.net.

Виктор Ляшко ответил на один из главных вопросов, который интересует многих украинцев: как можно будет записаться на вакцинацию и где узнавать подробную информацию о ходе иммунопрофилактики.

По словам главного санврача страны уже с 10 февраля в Украине заработает официальный сайт о COVID-19, где украинцы смогут не только узнать о механизме вакцинации, но и записаться на нее.

"10.02 у нас уже будет полностью протестировано в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику",- сообщил Виктор Ляшко.

Кроме того, он отметил, что в данный момент в Украине уже работают над созданием коммуникационной кампании, в рамках которой будет сообщаться информация о том, кто из граждан, где и от кого сможет получить лекарство. Кроме того, украинцы смогут узнать подробности одного из трех механизмов получения прививки.

"Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи",- подчеркнул главный санитарный врач.

Он также отметил, что те люди, которые не заключали декларации с семейным врачом, смогут получить лекарство по месту жительства, опираясь на один из предложенных механизмов.

Также Виктор Ляшко рассказал об иммунитете, получаемом теми, кто пройдет вакцинацию. По его словам текущие результаты исследований говорят о том, что скорее всего, иммунитет будет получен на минимум один год.

"Смотрите, пока это новый продукт. По факту проводили испытания клинические на безопасность, эффективность, на продолжительность. Они, исследования продолжаются. Поэтому мы не можем сейчас четко сказать. Но все говорят, что не менее 12 месяцев",- заявил Виктор Ляшко.

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