Таким мнением поделился врач-анестезиолог из Ровно Павел Сильковский в комментарии "КП".
По его словам, сейчас в Украине заболеваемость вирусом идет на спад и это обусловлено тем, что количество переболевших уже больше 50% и в обществе формируется коллективный иммунитет.
Колоть вакцину, по словам Сильковского, следует тем украинцам, которые еще не переболели коронавирусом. А также людям старшего возраста и тем, кто в зоне риска.
"Я не планирую вакцинироваться, потому что уже переболел. Единственный момент, который может меня заставить это сделать: если вакцинация будет требованием для путешествий за границу", - поделился врач.
Отметим, в Украине по состоянию на утро 28 января, зафиксировано 5181новых случаев китайского вируса.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Сын Шоптенко из "Танців з зірками" набрался плохих слов и удивил маму: "Обалденный возраст!"
Белокурый сын Потапа и Горовой удивил внешностью, гены отца берут свое: "Скоро всех перерастёт"
Особняк "обедневшей" на карантине Ротару под Киевом сняли с высоты птичьего полета: "Нищебродка" - подумала Пугачева"
Звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами: "В нем очень много..."
С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 211 тысяч 593 человека, выздоровели - 1 млн 3 тысячи 341, умерли - 22 479. Активными больными остаются 208 252 пациента.
Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.