Вакцинацию от коронавируса нужно проводить не для всех людей



Таким мнением поделился врач-анестезиолог из Ровно Павел Сильковский в комментарии "



По его словам, сейчас в Украине заболеваемость вирусом идет на спад и это обусловлено тем, что количество переболевших уже больше 50% и в обществе формируется коллективный иммунитет. Таким мнением поделился врач-анестезиолог из Ровно Павел Сильковский в комментарии " КП ".По его словам, сейчас в Украине заболеваемость вирусом идет на спад и это обусловлено тем, что количество переболевших уже больше 50% и в обществе формируется коллективный иммунитет.

"Большинство из нас уже имеют естественный иммунитет и не нуждаются в искусственной иммунизации", - поделился медик.

Колоть вакцину, по словам Сильковского, следует тем украинцам, которые еще не переболели коронавирусом. А также людям старшего возраста и тем, кто в зоне риска.

"Я не планирую вакцинироваться, потому что уже переболел. Единственный момент, который может меня заставить это сделать: если вакцинация будет требованием для путешествий за границу", - поделился врач.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 28 января, зафиксировано 5181новых случаев китайского вируса.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 211 тысяч 593 человека, выздоровели - 1 млн 3 тысячи 341, умерли - 22 479. Активными больными остаются 208 252 пациента.



Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.