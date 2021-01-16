Что нужно знать простым украинцам

Украинцам разъяснили, что будет с ограничительными мерами по завершению локдауна, который продлится до 24 января включительно

Так, с 25 января Украина вернется в "оранжевую" зону карантина, пишет Обозреватель.

О том, что локдаун после 24 января продлевать не будут уже предупреждал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

"Этот карантин, который действует сейчас, завершится 24 января. С 25-го мы, вероятно, перейдем в "оранжевую" зону, действовавшую до введения нынешних правил", – объяснял Денис Шмыгаль.

По завершению локдауна, который действует в Украине с 8 по 24 января включительно, вступят в силу следующие ограничения:

запрет посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;

запрещена деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

под запретом деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

запрещаются плановые госпитализации в больницах;

также под запретом работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

Но в оранжевой зоне карантина сразу заработают отели, и будут работать развлекательные заведения, кинотеатры с заполняемостью в 50%.

Также мы писали, что с 14 января в Украине вступил в силу закон о новых штрафах (был принят Радой 17 декабря 2020) - владельцев бизнеса теперь имеют право наказывать за отсутствие защитного средства у персонала или посетителей.

Для предпринимателей штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен.

Напомним, Злостных нарушителей карантина будут лишать свободы

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