Стало известно, какими препаратами будут вакцинировать в Украине

Вакцинация в Украине начнется в тот период, что и планировалось еще осенью прошлого года.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга, пишет Обозреватель.

Кроме того, вакцинация от коронавируса в феврале 2021 года в Украине будет проходить только безопасными зарегистрированными препаратами.

"Вакцинация будет проходить исключительно безопасными вакцинами. Это вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине. Вакцины, которые пройдут все стадии клинических испытаний и будут иметь результаты третьей стадии испытаний. Вакцины, которые будут зарегистрированы в мире", – пояснил он.

Также ранее сообщалось, что нельзя прививаться людям, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о таких недугах, как иммуносупрессия, рассеянный склероз и прочие тяжелые болезни.

Кроме того, прививаться нельзя также во время любых инфекций, даже самых безобидных - банальных ОРВИ, и конечно же тем, у кого тест на COVID-19 положительный.

Причем ПЦР-тест может показывать у вас отсутствие вируса, но тест на антитела покажет иммуноглобулины igM, это также является противопоказанием к вакцинации.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.