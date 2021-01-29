Вакцинация в Украине приближается к своему началу

Многие процессы вакцинации коронавируса находятся на этапе согласования. Украина не получит вакцину от коронавируса, только если вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко и назвал дату начала вакцинации, пишет BBC News Украина.

Так, он рассказал, что вакцинация украинцев от COVID-19 может начаться 15 февраля или позже – ориентировочно в эти даты в нашу страну должны привезти первые вакцины.

Какой именно вакциной будут прививать граждан Украины, он точно не сказал.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, что может быть выделена в рамках международной программы COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства".

Также ранее сообщалось, что нельзя прививаться людям, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о таких недугах, как иммуносупрессия, рассеянный склероз и прочие тяжелые болезни.

Кроме того, прививаться нельзя также во время любых инфекций, даже самых безобидных - банальных ОРВИ, и конечно же тем, у кого тест на COVID-19 положительный.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.